Такой Тину Кароль вы еще не видели: как выглядела певица в начале карьеры

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль уже более 20 лет находится на сцене. За это время она неоднократно меняла свой стиль, как в творчестве, так и внешне.

Сегодня Тина Кароль – одна из главных украинских звезд. И к этому статусу ее привели годы работы над собой, обучения, самосовершенствования и сотни концертов. 24 Канал предлагает вспомнить, как артистка выглядела в начале карьеры.

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась в России в семье инженеров, но уже когда Татьяне было 6 лет, ее семья переехала в Ивано-Франковск.



Тина Кароль / Фото из инстаграма певицы

Музыкальный путь начался с самого детства: Тина училась в музыкальной школе по классу фортепиано, участвовала (и побеждала) в различных музыкальных конкурсах и фестивалях.

Тина Кароль – "Твоя мелодия" (1997): смотрите видео онлайн

В 1999 году Тина Кароль впервые выступила на фестивале "Черноморские игры" – тогда ей было 14 лет. Девушка заняла 3 место и очень расстроилась.

В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала: "Нечего плакать, определяйся: или ты серьезно дальше занимаешься музыкой, или все бросаешь. Я все взвесила – и на следующий год отправилась поступать в Киевское музучилище..

– рассказывала Тина Кароль.



Тина Кароль на "Черноморских играх" / Фото с фан-аккаунта певицы

В возрасте 17 – 18 лет, уже во время учебы в музучилище, Тина пошла на кастинг в девичью группу. Вероятно, речь идет о "ВИА Гру".

"И одним из этих кастингов был набор в самую крутую девчачью команду. Нас собрали троих: Елену Омаргалиеву, девушку Паулину и меня. Я тогда была самая грубая, весила 67 килограммов. На кастинге меня взяли, а потом пригласили в студию, чтобы я исполняла со всеми песню "Чом ти не прийшов", – вспоминала звезда.

Однако ей не удалось удачно исполнить песню из-за охриплого горла и нехватки опыта. Этот случай артистка называла самым большим поражением в раннем шоу-бизнесе.



Тина Кароль / Фото из соцсетей певицы



Тина Кароль / Фото из фан-аккаунта певицы

В 2005 году, 20 лет назад, карьера Тины Кароль стремительно взлетела. Она почти победила на "Караоке на майдане", а также выступила на "Новой волне", где заняла второе место и получила денежный приз. Его певица потратила на свой дебютный клип "Выше облаков".

Тина Кароль на "Караоке на Майдане": смотрите видео онлайн

Также Тина Кароль была солисткой Ансамбля песни и танца ВСУ, а уже в следующем году представляла Украину на Евровидении.



Тина Кароль / Фото znaj.ua

История карьеры Тины Кароль доказывает, что путь к успеху не выстлан красной дорожкой – он тернист и сложен. Сейчас певица выступает с концертами, выпускает лирические песни и готовится к Дворцу Спорта.