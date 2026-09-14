Украина имеет талант: 11-летняя девочка рассказала самую длинную в мире скороговорку и установила рекорд

Новый выпуск популярного телешоу "Украина имеет талант" запомнился установлением мирового рекорда: 11-летняя Кира Касинец из Закарпатья удивила Украину и весь мир, прочитав наизустьь скороговорки из 1328 слов, почему побила свой собственный национальный рекорд, установленный три года назад.

Участница из Ужгорода поразила звездных судей и зрителей тем, что продекламировала наизусть скороговорку из 2780 слогов. Это длилось 7 минут 35 секунд. И прямо на сцене Кира Касинец получила подтверждение от Национального реестра рекордов Украины о новом мировом рекорде – "Самая длинная скороговорка среди славянских языков, воспроизведенная наизусть ребенком на украинском языке".

Первый рекорд был моей мечтой, а мировой – стал ее воплощением. Но я хочу, чтобы эти 1328 слов стали не только моим личным достижением, но и помогли кому-то сделать свой шаг вперед. Поэтому я посвящаю этот рекорд сбору средств для Superhumans. Ведь настоящий рекорд – это не то, насколько высоко ты поднялся сам, а то, насколько высоко помог подняться другому,

– поделилась 11-летняя рекордсменка Кира Касинец.

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Чтобы побить свой предыдущий национальный рекорд по скоростному чтению скороречицы наизусть, Кира готовилась месяцами. Сам текст девочка выучила довольно быстро, а больше всего времени и усилий ушло на отработку артикуляции, четкого произношения каждого слова и скорости декламации. Главной задачей было не пропустить и не "проглотить" ни одного слова во время исполнения скороговорки в сверхбыстром темпе.

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