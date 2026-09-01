Двойки, прогулы и шпаргалки: какими учениками были украинские звезды

Сейчас они собирают тысячи зрителей на концертах, ведут популярные шоу и снимаются в кино. Однако в школьные годы эти украинские знаменитости были обычными учениками: с контрольными работами, домашними заданиями и оценками в дневнике.

И далеко не все из них могли похвастаться образцовым поведением и отличными оценками. Некоторые будущие звезды прогуливали уроки, другие не ладили с точными науками, а кто-то даже пользовался шпаргалками. 24 Канал рассказывает, какими школьниками были украинские артисты.

Ирина Билык



Ирина Билык в школе / Фото из открытых источников

Певица не скрывала, что школьная программа давалась ей неравномерно. Если с гуманитарными предметами все было значительно лучше, то математика и химия не вызывали особого восторга. Билык могла пропустить урок, если у нее были важные музыкальные дела, а во время контрольных работ не пренебрегала возможностью списать. Не слишком любила артистка и физкультуру. Однажды даже в шутку объясняла учителю свое отсутствие на занятии тем, что у нее "болит душа". По словам певицы, к экзаменам она также готовила шпаргалки.

Ольга Сумская



Ольга Сумская в школьные годы / Фото из открытых источников

У будущей актрисы главными "врагами" в школе были алгебра, физика и химия. С гуманитарными предметами дела шли значительно лучше. Во время контрольных работ Сумская могла воспользоваться помощью соседа по парте. А однажды, по ее собственным воспоминаниям, даже пыталась самостоятельно поставить себе оценку в журнале, пока учителя не было в классе.

Злата Огневич



Злата Огневич на выпускном / Фото из инстаграма певицы

Учеба не всегда была главным приоритетом для Златы Огневич. Певица признавалась, что в школе ее больше интересовали мальчики, чем уроки. Певица могла устроить себе дополнительный выходной посреди недели, а точные науки давались ей с трудом. Зато она очень любила литературу и даже читала книги под партой во время других уроков. Музыка также занимала важное место в жизни будущей артистки: она участвовала в вокальных конкурсах, поэтому учителя относились к ее пропускам с пониманием.

Светлана Тарабарова



Светлана Тарабарова (слева) на выпускном / Фото из инстаграма певицы

Исполнительница также не относилась к числу тех школьников, которые могли похвастаться идеальным табелем. Во время контрольных работ Тарабарова, как и многие ученики, пользовалась шпаргалками. Правда, часто они ей даже не были нужны: артистка рассказывала, что обладает хорошей памятью и могла просто запомнить необходимую информацию. Несмотря на это, сама Тарабарова вспоминала, что в целом училась не слишком хорошо.

Тарас Тополя



Тарас Тополя в школьные годы / Фото из инстаграма певца

Фронтмен группы "Антитела" в школе не слишком ладил с химией и физикой. Именно эти предметы чаще всего становились поводом для списывания. Однажды Тарас даже подготовил шпаргалку к экзамену по химии, но план провалился в самый важный момент: музыкант не смог разобрать собственный почерк. В результате пришлось полагаться на собственные знания. А с 10 класса времени на учебу стало еще меньше, что Тополя активно занимался музыкой и развивал группу.

Екатерина Павленко



Екатерина Павленко в 13 лет / Фото из инстаграма певицы

Бывшая солистка группы "Go_A" хорошо училась в младших классах, однако все изменилось после того, как она начала серьезно заниматься музыкой. Со временем обычные школьные предметы перестали ее интересовать. Павленко сидела на последней парте, получала в основном тройки и буквально ждала, когда закончится урок.

Юрий Горбунов



Юрий Горбунов в школе / Фото из инстаграма актера

В младших классах телеведущий и актер был отличником, однако в старшей школе его приоритеты изменились. Горбунов увлекся рок-музыкой, создал собственную группу, а еще значительно больше внимания стал уделять общению с девушками. Поэтому учеба постепенно отошла на второй план.

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