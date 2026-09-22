Вместе выиграли "Фабрику звезд", но так и не подружились с Дантесом: Олейник объяснил причину

Певец вспомнил о прошлом на фоне легендарного камбэка их дуэта на сцене обновленной "Фабрики звезд". Вадим Олейник рассказал, почему так произошло.

Вадим Олейник прокомментировал то, что больше всего интересует поклонников "Девушки Оли", в интервью "Тур со звездами" на Люкс ФМ.

Певец откровенно рассказал, почему после распада группы "ДиО.фильмы", которая в 2008 году принесла им победу во втором сезоне "Фабрики звезд", они с Дантесом не смогли построить крепкую дружбу.

Так, причиной является непохожесть артистов. Благодаря которой, как считает Олейник, в свое время это могло быть одной из причин популярности группы.

Мне кажется, что мы во всем разные. И это, в принципе, было секретом успеха нашего дуэта, потому что мы были разные, но на сцене у нас было такое ощущение, будто мы сливаемся воедино. И это нравилось людям,

– пояснил Вадим.

Олейник также вспомнил, как забавно это проявлялось, когда дело доходило до любви и симпатии поклонников. Кто-то больше симпатизировал Дантесу, а другие – Олейнику.

Всегда были моменты, когда кто-то говорил: "Ой, мне нравится Дантес, фу, а вот этот Олейник". А кто-то говорил: "Нет, Олейник классный, Дантес не очень". И это тоже классно,

– вспомнил певец.

Вадим Олейник о дружбе с Владимиром Дантесом: интервью Натальи Тур

В прайм-тайме обновленной "Фабрики звезд" Владимир Дантес и Вадим Олийник вышли на сцену и спели свой главный хит. "Девушка Оля" погрузила публику в ностальгию по "нулевым".