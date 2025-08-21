В сети обсуждают интервью военного и комика Виктора Розового с журналисткой Раминой Эсхакзай. Сначала видео опубликовали, потом удалили, а затем перезалили.

Комик впервые вышел на связь после этого интервью, а также и сама интервьюерка объяснила подробно, почему удалила ролик, а впоследствии снова его опубликовала, передает Show 24.

В интервью Виктор рассказывал о детстве, службе на фронте и ранениях. Также он делился очень интимными подробностями об отношениях с бывшей женой Ольгой Мерзликиной. В частности, об их с*ксе. Эти моменты показались некоторым зрителям слишком откровенными.

В интервью был один фрагмент, о котором мне все говорили, что его лучше убрать. Рамина мне говорила два раза, девушка говорила, мама говорила, друзья говорили. Все говорили, чтобы этот фрагмент удалить. Но я настаивал, чтобы этот фрагмент остался,

– объяснил военный.

Виктор Розовый высказался о своем скандальном интервью: смотрите видео онлайн

Журналистка добавила, что видео удалили после того, как Виктор прислал смс: он просил убрать часть об интимных подробностях, потому что это были эмоции и злость, и он признал, что был не прав.



Рамина Эсхакзай рассказала о том, почему удаляла интервью с Виктором Розовым / Скриншот из инстаграм-сторис

