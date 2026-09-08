"Больше не люблю": Виктория Маремуха откровенно назвала причину развода с мужем-французом

Известная украинская блогерша и актриса Виктория Маремуха впервые подробно рассказала, почему распался ее брак с французом Луи. Бывшие супруги приняли решение расстаться после 10 лет совместной жизни.

В интервью для проекта"Ближе к звездам" знаменитость призналась, что испытала сильное эмоциональное истощение. По словам Виктории, она решила сосредоточиться на себе и сыне, а после того, как отпустила все обиды, осознала, что ее чувства к мужу угасли.

Я так измотала себя, что в какой-то момент понимаешь: у тебя просто нет сил. И поэтому я решила сосредоточиться на главном в своей жизни – это мой сын, актерская карьера и йога. Я отпустила обиду и после этого поняла, что больше не люблю его. Ему было больно это принять, но он был благодарен мне за правду,

– поделилась звезда.

Виктория Маремуха с бывшим мужем и сыном / фото из инстаграма

Маремуха рассказала, что Луи очень эмоционально и тяжело пережил окончательный разрыв. Однако сама блогерша заверила бывшего мужа, что их семейная история просто приобрела иную форму. Для Виктории самым главным было не повторять ошибок своих родителей и сохранить здоровую атмосферу для ребенка.

Когда мы подали на развод и вышли от юристов, он так расплакался. Я спрашиваю: "Почему ты плачешь? Потому что история закончилась? Она не закончилась, а приняла другую форму. Я все равно твоя семья. Если с тобой что-то случится, я буду рядом". Я помню себя маленькой, когда родители при мне ссорились, и я тогда думала: "Я никогда не буду так ссориться при своем сыне. Это неправильно. Поэтому лучше разветься, чтобы дети росли в здоровой атмосфере",

– подчеркнула актриса.

Несмотря на развод, пара продолжает совместно воспитывать сына Луку. На днях мальчику исполнилось четыре года, и бывшие супруги объединились, чтобы вместе отпраздновать день рождения ребенка, поделившись теплыми семейными снимками.

После длительного периода одиночества актриса переосмыслила прошлые отношения и пришла к выводу, что брак с бывшим мужем был не таким уж и неудачным, более того – звезда намекнула на возможное воссоединение пары.

