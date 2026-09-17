"Сердце разрывается": Виктория Маремуха решила уехать из Киева с 4-летним сыном

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха решила временно уехать из Киева вместе со своим 4-летним сыном Лукой.

Из-за российских атак на столицу и опасений за безопасность ребенка она планирует на несколько месяцев переехать в Лиссабон. Об этом артистка рассказала в проекте "Наедине с Гламуром".

Виктория долгое время оставалась в Украине, работала и строила карьеру. Однако после нескольких атак недалеко от ее дома она решила изменить планы. На переезде также настоял бывший муж артистки, который является гражданином Франции. Он сильно переживал за безопасность их сына.

Мой бывший муж очень сильно испугался и сказал: "Делай, как хочешь, но я пишу письмо в лиссабонскую школу, в которую ходят двоюродные сестры нашего сына". Меня это просто разорвало, потому что само осознание того, что нужно переезжать, что это нужно сделать для того, чтобы сохранить сына, а с другой стороны – это самопожертвование, и оставить здесь все, что я годами строила. Не знаю, как будет,

– рассказала Маремуха.

Важным фактором при принятии решения стало и состояние ее сына. По словам Виктории, Лука начал бояться ходить в детский сад, поскольку во время воздушных тревог детям приходилось спать в укрытии. Мальчик также переживал из-за обстрелов, а его поведение изменилось: в частности, он стал чаще злиться. В результате семья решила, что Лука временно будет жить в Лиссабоне, где проживают родственники его отца. Пока что Маремуха планирует оставаться с сыном за границей несколько месяцев, а в Украину будет возвращаться по необходимости из-за работы.

Он не хотел ходить в детский сад, потому что ему страшно спать в укрытии. Когда мы это видим, у нас сердце разрывается. И непонятно, какой будет зима. Наверное, лучше куда-нибудь уехать… Мы выбрали Лиссабон хотя бы на несколько месяцев,

– сказала актриса.

Виктория Маремуха с сыном / Фото из ее инстаграма

Ранее Виктория Маремуха назвала причину развода с мужем-французом.