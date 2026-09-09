"Я невероятно счастлива": Даша Квиткова и популярный комик стали ведущими шоу "Танцуют все"

Легендарное танцевальное шоу "Танцуют все" возвращается на экраны после более чем десятилетнего перерыва. Съемки уже начались, и на этот раз зрителей удивят не только новое поколение талантливых участников, но и новый звездный состав ведущих.

Лицом обновленного проекта неожиданно стала известная украинская инфлюенсерша Даша Квиткова, а ее партнером – популярный комик, автор YouTube-канала "Точка сбора" Роман Мищеряков. Создатели шоу обещают, что это будет не просто соревнование, а настоящая платформа для людей, которые живут в ритме и готовы громко заявить о своем уникальном стиле.

Руководитель проекта Владимир Завадюк подчеркивает, что даже в эти чрезвычайно сложные для столицы дни команда продолжает работать, заботясь о безопасности каждого.

Сегодня особенно важно поддерживать молодые таланты, давать им возможность развиваться, творить и заявлять о себе,

– отмечает продюсер.

Какие эмоции у новых ведущих "Танцуют все"

Для Даши Квитковой, за которой в инстаграме следят миллионы, это первый опыт ведения такого масштабного телепроекта. Она признается, что невероятно счастлива стать частью этой истории и наслаждается каждой минутой съемок.

Я впервые стала ведущей такого масштабного шоу, и я невероятно счастлива, что это именно "Танцуют все" – проект с историей, который действительно впечатляет. Я наслаждаюсь всеми моментами на съемочной площадке вместе с талантливыми людьми вокруг. Мне хочется, чтобы каждый из участников сегодня не стеснялся, раскрылся и показал все, что умеет и что таится внутри. Ведь иногда танец может сказать гораздо больше, чем слова,

– делится эмоциями Даша.

Роман Мищеряков и Даша Квиткова стали ведущими "Все танцуют" / Фото пресс-службы шоу

Квиткова добавила, что ей очень повезло работать с Романом, который является невероятным комиком и ведущим. С ним блогерше очень комфортно перед камерами.

Ее партнер Роман Мищеряков уверен, что возвращение проекта станет мощным стартом для новых имен, которые прославят Украину на весь мир. От конкурсантов он ожидает не только безупречной техники, но и настоящего кайфа от выступлений.

Оценивать мастерство танцоров будет сильная команда профессионалов, в том числе и популярная украинская певица.