На днях в сети вышло интервью Евгения Рыбчинского – сына народного артиста Украины Юрия Рыбчинского. В разговоре он затронул вопрос авторских прав. В частности, вспомнил, что Тоня Матвиенко исполняет песни его отца и композитора Игоря Поклада без официального разрешения.

Видео об этом появилось на тикток-аккаунте gopatsa. В комментариях люди отреагировали по-разному. В частности, оказалось, что не все поняли, почему Тоня Матвиенко не имеет права петь песни, которые ранее исполняла ее мама. Поэтому жена Игоря Поклада – Светлана написала комментарий под роликом, где выложила свое объяснение.

Интересно Кто из украинских артистов и за какую песню заработал 100 тысяч евро: рейтинг Forbes

Светлана Поклад отметила: авторские права после смерти переходят в наследство жене и детям композитора, а не исполнителя песни. Поэтому, если речь идет о коммерческих выступлениях – концерты с продажей билетов или гастроли, – то Тоня Матвиенко должна получить лицензию на исполнение песен прежде чем их публично выполнять.

У нее было лет двадцать до смерти Игоря Поклада и минимум два года с момента смерти мамы, чтобы связаться с живым композитором и поэтом и решать все вопросы за столом с чашкой кофе. Я это предлагала. Она проигнорировала,

– отметила жена композитора.

Для справки! Игорь Поклад умер 9 июля 2025 года в возрасте 83 лет, а Нина Митрофановна ушла из жизни 8 октября 2023 года.

Светлана возмутилась, что певица даже не вспомнила о смерти Поклада и публично не выразила соболезнования.

Она добавила, что готова отстаивать авторские права мужа законным путем.

Мне не нужно чужого... До сегодняшнего дня ни копейки от семьи Матвиенко никто не получил, а имел на это право по закону! И оскорбления, которые вы (хейтеры – 24 Канал) здесь в нашу сторону написали, заберите обратно. Или я заставлю Тоню извиниться за всех вас. И это уже будет обидно,

– подчеркнула Светлана Поклад.



Светлана Поклад высказалась о Тоню Матвиенко и авторских правах / Скриншот с тиктока

О проблемах с законом как раз и говорил Евгений Рыбчинский в интервью на ютуб-канале "Балючі теми".

Редакция Show 24 обратилась за комментарием к Светлане Поклад, однако, на момент написания материала, ответа не получила.

Кто еще может подать в суд на Тоню Матвиенко из-за авторских прав?