Музыкальный разговор под звездами: Женя Галич приглашает на атмосферные концерты в Киеве и Львове
- Женя Галич выступит с двумя атмосферными концертами во Львове 4 сентября и в Киеве 16 сентября.
- Концерты будут включать акустические выступления с новыми сольными работами и хитами группы O.Torvald в новом формате.
Лидер группы O.Torvald Женя Галич выступит во Львове и Киеве. Но это будут не обычные концерты, а атмосферные и романтические вечера под живую музыку.
Этой осенью Женя Галич выступит с двумя концертами, пишет Show 24. Выступление во Львове состоится 4 сентября на террасе !FESTrepublic, в Киеве – 16 сентября на террасе "Гулливер".
Музыкант обещает больше, чем просто концерт. Это особая музыкальная встреча, где не будет взрывных рок-битов, а только акустика, искренность и драйв. Песни под гитару станут откровенным разговором под звездами, а каждое слово и нота проникнут в сердце.
Женя Галич выполнит как свои новые сольные работы, так и любимые хиты группы O.Torvald в неожиданном формате. В частности, "Без тебя", "Радиосети", "Вырвана", "Наши люди везде" и другие. Они будут узнаваемыми, но с совершенно другим магическим звучанием.
Выступление Жени Галича может стать одним из самых романтичных событий этого сентября. Атмосфера крыш, максимум эмоций и живая музыка, – этот вечер запомнится надолго.
Концерт Жени Галича / Фото пресс-службы
Цена билета стартует от 590 до 1390 гривен на площадке во Львове, а в Киеве – от 590 до 2500 гривен. Событие начинается в 19:00.
