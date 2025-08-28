Лидер группы O.Torvald Женя Галич выступит во Львове и Киеве. Но это будут не обычные концерты, а атмосферные и романтические вечера под живую музыку.

Этой осенью Женя Галич выступит с двумя концертами, пишет Show 24. Выступление во Львове состоится 4 сентября на террасе !FESTrepublic, в Киеве – 16 сентября на террасе "Гулливер".

Интересно Встреча с фанами и анонс четвертого Дворца спорта: во Львове отгремел концерт Артема Пивоварова

Музыкант обещает больше, чем просто концерт. Это особая музыкальная встреча, где не будет взрывных рок-битов, а только акустика, искренность и драйв. Песни под гитару станут откровенным разговором под звездами, а каждое слово и нота проникнут в сердце.

Женя Галич выполнит как свои новые сольные работы, так и любимые хиты группы O.Torvald в неожиданном формате. В частности, "Без тебя", "Радиосети", "Вырвана", "Наши люди везде" и другие. Они будут узнаваемыми, но с совершенно другим магическим звучанием.

Выступление Жени Галича может стать одним из самых романтичных событий этого сентября. Атмосфера крыш, максимум эмоций и живая музыка, – этот вечер запомнится надолго.



Концерт Жени Галича / Фото пресс-службы

Цена билета стартует от 590 до 1390 гривен на площадке во Львове, а в Киеве – от 590 до 2500 гривен. Событие начинается в 19:00.

Какой еще концерт недавно состоялся в Киеве?