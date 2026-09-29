Злата Огневич намекнула на возвращение на Евровидение: "Слухи так просто не возникают"

Злата Огневич заинтриговала возможным участием в Национальном отборе на Евровидение-2027. Певица не стала ни подтверждать, ни опровергать слухи о своем возвращении на песенный конкурс, однако ее загадочный ответ лишь подогрел интерес.

Недавно артистка представила новую англоязычную песню Fighter. После ее премьеры в сети начали предполагать, что композиция может стать заявкой Златы на участие в Национальном отборе на Евровидение-2027. Слухи о возможном возвращении певицы на конкурс прокомментировали в эфире Hit FM.

Ведущие прямо спросили Злату, действительно ли она планирует снова побороться за возможность представлять Украину. Впрочем, артистка не дала однозначного ответа. Вместо этого она лишь загадочно сказала: "Слухи так просто никогда не возникают".

Таким образом, певица не подтвердила свое участие в Национальном отборе, но и не стала опровергать предположения поклонников. Поэтому пока неизвестно, увидим ли мы ее среди участников отбора в этом году.

Отметим, что прием заявок на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2027" стартовал 15 сентября и продлится до 2 ноября 2026 года включительно. Представителя Украины на песенном конкурсе выберут во время финала Национального отбора, который состоится в феврале 2027 года.

Для Златы Огневич это может стать вторым Евровидением. В 2013 году певица победила в Национальном отборе с песней Gravity и отправилась в Швецию, которая в том году принимала международный конкурс. По итогам финала артистка заняла третье место.

Прошло более 10 лет, однако выступление Златы Огневич с песней Gravity до сих пор вспоминают поклонники Евровидения. Теперь же певица вновь подогрела интерес к возможному возвращению на конкурс.

А ранее стало известно, кто будет представлять Украину на Детском Евровидении-2026.