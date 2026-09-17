Селена Гомес розчулила зізнанням про шлюб із Бенні Бланко: "Він мені потрібен"

Вже 27 вересня попдіва Селена Гомес та музичний продюсер Бенні Бланко святкуватимуть свою першу річницю весілля.

І напередодні важливої дати співачка вирішила прочинити завісу особистого життя. В інтерв'ю для People вона розповіла про їхні стосунки та про те, як коханий впливає на неї.

Селена відверто зізналася, що їхні почуття анітрохи не згасли. За словами зірки, вони з Бенні "досі перебувають на етапі медового місяця".

Так чудово мати поруч людину, яка щиро тебе слухає і приймає тебе такою, якою ти є, незалежно від твого настрою чи того, яким видався день,

– поділилася знаменитість.

Вона також додала, що Бенні дуже життєрадісний, веселий та спонтанний. "Він мені потрібен, і я його кохаю", – додала Гомес.

Цікаво, що стосунки з Бланко вплинули на Селену не лише в романтичному плані. Спостерігаючи за його легким ставленням до життя, вона почала менше все обдумувати й стала впевненішою в собі.

Він не тисне на мене, щоб я такою була. Він просто надихає мене ставати такою,

– пояснила артистка.

До речі, зіркова родина, схоже, вже замислюється про поповнення. Нещодавно Селена замилувала підписників зворушливим фото з немовлям та зізналася, що одного дня дуже хоче стати мамою.