Своїми думками вона поділилася в інстаграмі.

На світлині артистка позує з новонародженою дитиною. Під фото Гомес поділилася своїми сподіваннями колись також стати мамою.

Одного дня…,

– написала Селена.

Селена Гомес з дитиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Взагалі Гомес неодноразово говорила про своє бажання мати дітей. Водночас раніше співачка зізналася, що через проблеми зі здоров'ям не може самостійно виносити дитину. У 2015 році їй діагностували вовчанку, а згодом артистка також розповіла про біполярний розлад. За словами Гомес, вагітність могла б становити небезпеку для її життя та здоров'я дитини. Селена зізнавалася, що їй було непросто прийняти цю реальність. Водночас вона розглядає усиновлення та сурогатне материнство як можливі способи стати мамою.

Нагадаємо, Селена Гомес перебуває у шлюбі з музичним продюсером Бенні Бланко. Пара одружилася восени минулого року.