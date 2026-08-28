Лікарі заборонили йому говорити: відомий співак, який служить у ЗСУ, переніс операцію
Фронтмен українського гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, який зараз служить у ЗСУ, повідомив про проблеми зі здоров'ям.
Артист переніс операцію на голосових зв'язках і зараз перебуває в лікарні. Про свій стан Сергій Мартинюк розповів в інстаграмі.
За словами 38-річного артиста, це була його перша операція та перший наркоз у житті. Хірургічне втручання має допомогти відновити його голосові зв'язки, однак реабілітація буде непростою.
Відчуття як з жорсткого будуна, про які я вже встиг забути. Попереду тижні тиші й реабілітації,
– зазначив Сергій Мартинюк.
У сторіс музикант також розповів про обмеження, які призначили лікарі. Протягом місяця йому не можна розмовляти. Ба більше, медики заборонили йому навіть слухати музику. "Настрій торба", – коротко описав свій стан Мартинюк.
Що відомо про службу Сергія Мартинюка в ЗСУ?
Попри операцію, Сергій планує повернутися до концертної діяльності вже в листопаді. Він також наголосив, що проблеми зі здоров’ям не вплинуть на його службу в ЗСУ. Артист запевнив, що таке хірургічне втручання не є підставою для демобілізації.
Мартинюк долучився до українського війська наприкінці травня 2024 року. Тоді він пояснив, що вирішив піти служити, коли відчув "час настав і годі зволікати".
Я почекав, коли трохи підросте донька і дружині стане легше справлятися з двома дітьми,
– говорив артист.
Наразі Сергій служить у складі "Культурного десанту", де очолює одну з мобільних творчих груп.
До слова, останнім часом українські знаменитості все частіше діляться новинами з лікарень. Зокрема, нещодавно на лікарняному ліжку опинився і відомий актор, зірка комедії "Скажене весілля" Арам Арзуманян.