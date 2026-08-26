Артист опублікував свіже фото з лікарняного ліжка. Публікацію він поширив в інстаграмі.
На знімку Арам щиро усміхається, що одразу заспокоїло фанатів і дало зрозуміти – все пройшло успішно.
Операція минула, тепер можна поїсти,
– з притаманним йому гумором підписав кадр актор.
Арам Арзуманян показався в лікарні після операції / Скриншот з інстаграм-сторіс
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Судячи з фото, операцію проводили на нозі. Ймовірно, вона пов'язана з травмою, яку Арам отримав нещодавно просто під час вистави. Тоді актор серйозно пошкодив ногу на сцені.
До слова, це не перша травма актора. Торік він також потрапив до лікарні після падіння в оркестрову яму під час вистави.