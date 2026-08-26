Артист опубликовал свежую фотографию с больничной койки. Публикацию он разместил в инстаграме.
На снимке Арам искренне улыбается, что сразу успокоило поклонников и дало понять – все прошло успешно.
Операция позади, теперь можно поесть,
– с присущим ему юмором подписал снимок актер.
Арам Арзуманян появился в больнице после операции / Скриншот из Instagram-сторис
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Судя по фото, операцию проводили на ноге. Вероятно, она связана с травмой, которую Арам получил недавно прямо во время спектакля. Тогда актер серьезно повредил ногу на сцене.
К слову, это не первая травма актера. В прошлом году он также попал в больницу после падения в оркестровую яму во время спектакля.