Артист опубликовал свежую фотографию с больничной койки. Публикацию он разместил в инстаграме.

На снимке Арам искренне улыбается, что сразу успокоило поклонников и дало понять – все прошло успешно.

Операция позади, теперь можно поесть,

– с присущим ему юмором подписал снимок актер.

Арам Арзуманян появился в больнице после операции / Скриншот из Instagram-сторис

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Судя по фото, операцию проводили на ноге. Вероятно, она связана с травмой, которую Арам получил недавно прямо во время спектакля. Тогда актер серьезно повредил ногу на сцене.

К слову, это не первая травма актера. В прошлом году он также попал в больницу после падения в оркестровую яму во время спектакля.