Актер упал в оркестровую яму во время исполнения финального номера спектакля Ladies' Night, пишет 24 Канал со ссылкой на PaleArt_official. Инцидент произошел в Харькове вчера, 23 ноября.
Не пропустите Степан Гига борется за жизнь: 66-летний артист в больнице в тяжелом состоянии
Арам Арзуманян уже вышел на связь в инстаграме. Он сообщил, что лежит в отделении нейрохирургии. Актер записал видеообращение с синяком под глазом.
Для кого-то оркестровая яма – это совсем мало, но мне надо втрое больше лететь ко дну. Короче, травма черепа, сейчас в больнице лежу, восстанавливаюсь,
– сказал Арзуманян.
Актер поблагодарил людей за поддержку, в частности харьковских зрителей.
Все будет хорошо. Я восстановлюсь и буду продолжать вас веселить,
– добавил он.
Арам Арзуманян обратился к поклонникам: видео из инстаграма актера
Спектакль Ladies' Night сегодня состоится в Днепре, но вместо Арама Арзуманяна будет другой актер. Спектакль "Особо женатый таксист", что был запланирован на 25 ноября в Одессе, перенесен на 26 февраля.
Кто из артистов борется с тяжелой болезнью?
Напомним, недавно стало известно, что фронтмен группы ADAM Михаил Клименко находится в коме. Уже два месяца певец борется с туберкулезным менингитом.
Близкие Клименко открыли сбор средств на его лечение.
PARFENIUK рассказал, что общался с Михаилом 13 октября, за месяц до своего дня рождения. Фронтмен группы ADAM поздравил коллегу и отправил видео. Илья заметил, что он лежит на больничной койке.
"У него были проблемы со спиной. Он лечился очень долго, и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез", – сообщил PARFENIUK.