Актер упал в оркестровую яму во время исполнения финального номера спектакля Ladies' Night, пишет 24 Канал со ссылкой на PaleArt_official. Инцидент произошел в Харькове вчера, 23 ноября.

Арам Арзуманян уже вышел на связь в инстаграме. Он сообщил, что лежит в отделении нейрохирургии. Актер записал видеообращение с синяком под глазом.

Для кого-то оркестровая яма – это совсем мало, но мне надо втрое больше лететь ко дну. Короче, травма черепа, сейчас в больнице лежу, восстанавливаюсь,

– сказал Арзуманян.

Актер поблагодарил людей за поддержку, в частности харьковских зрителей.

Все будет хорошо. Я восстановлюсь и буду продолжать вас веселить,

– добавил он.

Арам Арзуманян обратился к поклонникам: видео из инстаграма актера

Спектакль Ladies' Night сегодня состоится в Днепре, но вместо Арама Арзуманяна будет другой актер. Спектакль "Особо женатый таксист", что был запланирован на 25 ноября в Одессе, перенесен на 26 февраля.

