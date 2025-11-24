Актор впав в оркестрову яму під час виконання фінального номера вистави Ladies’ Night, пише 24 Канал з посиланням на PaleArt_official. Інцидент стався у Харкові вчора, 23 листопада.

Арам Арзуманян уже вийшов на зв'язок в інстаграмі. Він повідомив, що лежить у відділенні нейрохірургії. Актор записав відеозвернення з синцем під оком.

Для когось оркестрова яма – це зовсім мало, але мені треба втричі більше летіти до дна. Коротше, травма черепа, зараз в лікарні лежу, відновлююсь,

– сказав Арзуманян.

Актор подякував людям за підтримку, зокрема харківським глядачам.

Все буде добре. Я відновлюся і буду продовжувати вас веселити,

– додав він.

Арам Арзуманян звернувся до прихильників: відео з інстаграму актора

Вистава Ladies’ Night сьогодні відбудеться у Дніпрі, але замість Арама Арзуманяна буде інший актор. Вистава "Особливо одружений таксист", що була запланована на 25 листопада в Одесі, перенесена на 26 лютого.

