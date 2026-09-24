Фагот відреагував на смерть колишнього судді "Х-Фактора" Сосєдова, який підтримував війну

В Україні привернула увагу новина про смерть російського музичного критика Сергія Сосєдова. Свого часу він був добре відомий українським глядачам як суддя шоу "Х-Фактор".

Водночас ще у 2014 році, після початку російської агресії проти України, Сосєдов підтримав дії Росії. Він помер у віці 58 років. На його смерть уже відреагував учасник гурту ТНМК Олег Михайлюта. Музикант залишив короткий коментар під дописом про Сосєдова у Threads.

Для реакції він обмежився лише трьома словами.

Проста праздник какойта,

– написав Михайлюта.

Фагот відреагував на смерть колишнього судді "Х-Фактора" Сергія Сосєдова / Скриншот з Threads

Що відомо про смерть Сергія Сосєдова?

Путініст помер 23 вересня в місті Нерюнгрі в Якутії. Він приїхав туди, щоб 25 вересня очолити журі місцевого конкурсу "Перлина ДВ 2026". Однак до участі в конкурсі він не дожив.

За словами матері, у готелі Сосєдов спускався сходами, впав і травмував голову. Йому викликали швидку допомогу та доправили до лікарні. Під час операції він помер.

Наразі родина очікує, коли тіло Сергія Сосєдова доправлять із Якутії до Москви. Після цього там планують провести церемонію прощання. Поховати шоумена, за інформацією російських ЗМІ, мають на Перепечинському кладовищі в Московській області. Там раніше поховали його батька Василя Сосєдова.