В то же время еще в 2014 году, после начала российской агрессии против Украины, Соседов поддержал действия России. Он скончался в возрасте 58 лет. На его смерть уже отреагировал участник группы ТНМК Олег Михайлюта. Музыкант оставил короткую запись под постом о Соседове в Threads.

В качестве реакции он ограничился всего тремя словами.

Просто какой-то праздник,

– написал Михайлюта.

Фагот отреагировал на смерть бывшего судьи "Х-Фактора" Сергея Соседова / Скриншот из Threads

Что известно о смерти Сергея Соседова?

Путинист скончался 23 сентября в городе Нерюнгри в Якутии. Он приехал туда, чтобы 25 сентября возглавить жюри местного конкурса "Жемчужина ДВ 2026". Однако до участия в конкурсе он не дожил.

По словам матери, в отеле Соседов спускался по лестнице, упал и травмировал голову. Ему вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Во время операции он скончался.

Сейчас семья ждет, когда тело Сергея Соседова доставят из Якутии в Москву. После этого там планируют провести церемонию прощания. Похоронить шоумена, по информации российских СМИ, планируют на Перепечинском кладбище в Московской области. Там ранее был похоронен его отец Василий Соседов.