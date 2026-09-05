Музичні новинки тижня: свіжі треки від Phil it, АНТИТІЛА, Victoria Niro та інших артистів
Українські артисти продовжують тішити слухачів новою музикою. Серед них Phil it, АНТИТІЛА, Victoria Niro та інші виконавці.
Тож наприкінці тижня зібрали свіжі треки, які вже можна додати до свого плейлиста – від пісень про кохання та стосунки до композиції про гривню. Розповідаємо про кожну з музичних новинок далі в матеріалі 24 Каналу.
Phil it
Творча спілка Phil it випустила нову пісню "Кров" – емоційний трек про стосунки, які поступово руйнуються. У ній йдеться про втому від брехні, втрату близькості та момент, коли люди вже не мають сил боротися за те, що між ними залишилося.
Кров заповільнила мою любов. Я втрачаю себе знов і знов. Не штовхай я й так не піднімусь. Закипає все назовні,
– звучить у приспіві композиції.
Phil it – "Кров": дивіться відео онлайн
АНТИТІЛА
АНТИТІЛА випустили Time – інструментальну композицію, яку музиканти створили спеціально для туру "Вдома". Раніше вона звучала лише на концертах, а тепер уперше виходить окремим треком перед телевізійною прем'єрою шоу. В концертній програмі "Вдома" Time була вступом до шоу та переходом між його частинами. У пісні немає слів – вона музикою передає тему часу, змін і життєвого шляху. У майбутньому гурт хоче додати до неї текст і перетворити Time на повноцінний трек.
АНТИТІЛА – Time: дивіться відео онлайн
МУР
Творче об'єднання МУР теж презентувало нову композицію. Трек "Гривню творять люди" присвятили 30-річчю грошової реформи в Україні. Нагадаємо, 2 вересня 1996 року в Україні почали вводити гривню замість купоно-карбованця. Саме ця дата стала початком грошової реформи.
До речі, у кліпі на пісню з'явилися досить несподівані герої – голова Національного банку України Андрій Пишний та третій президент України Віктор Ющенко.
МУР – "Гривню творять люди": дивіться відео онлайн
Victoria Niro
Співачка Victoria Niro, яку слухачі знають за піснею "Питань нема", презентувала новий сингл "Поворот не туди". Це легка та грайлива пісня про закоханість і невизначеність у стосунках. Артистка розповідає про знайому багатьом ситуацію, коли все начебто йде добре, але в якийсь момент стосунки звертають зовсім не туди, куди планувалося. При цьому пісня не про драму чи розбите серце. Victoria Niro подає цю історію з гумором та самоіронією.
Victoria Niro – "Поворот не туди": дивіться відео онлайн
IVANNA
Співачка IVANNA випустила пісню "Я не твоя мама". Це енергійний трек про особисті межі та бажання не брати на себе чужі проблеми.Ідея пісні виникла в артистки несподівано. Перед записом вона їхала до студії працювати над іншою композицією, коли в її плейлисті зазвучала Ain't Your Mama Дженніфер Лопес. Саме ця пісня надихнула IVANNA створити власний трек із подібною енергією, але вже українською мовою та зі своїм змістом.
IVANNA – "Я не твоя мама": дивіться відео онлайн
До речі, свою музичну новинку нещодавно представив і Дантес. Співак випустив пісню про стосунки, які ніяк не вдається завершити.