Перекур із російським воїном ЗСУ: Шон Пенн порушив правила "Укрзалізниці" у тамбурі поїзда

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який нещодавно отримав відзнаку "Національна легенда України", відзначився несподіваним вчинком. Разом із військовим ЗСУ знаменитість порушив правила поведінки під час поїздки потягом "Укрзалізниці".

Відео спільної подорожі опублікував Петро Верзилов – засновник Pussy Riot, а нині боєць Збройних Сил України. У своїх соцмережах він показав короткий ролик, на якому триразовий лауреат премії "Оскар" проводить час у його компанії.

Одного разу в Україні з Шоном Пенном,

– підписав публікацію військовий.

Проте українська аудиторія одразу звернула увагу на порушення. На відео зафіксовано, як чоловіки палять у тамбурі вагона, що категорично заборонено правилами пасажирських перевезень "Укрзалізниці".



Шон Пенн з військовим / фото з інстаграму

У мережі вже активно обговорюють, чи доведеться голлівудській зірці сплатити штраф, який за подібне правопорушення становить від 85 до 340 гривень.

Коментарі / скриншот з інстаграму

Окрім цього інциденту, Верзилов розповів про деталі їхньої розмови. За словами військового, у поїзді вони з Пенном обговорювали готовність людей ризикувати життям заради свободи інших та згадували філософію письменника Чарльза Буковскі. Наприкінці запису актор показав жест, який Верзилов трактував як послання російській ФСБ, котра минулого року планувала замах на бійця.

Шон Пенн з військовим / відео з інстаграму

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відзначив Шона Пенна державною нагородою у вигляді золотої синьо-жовтої квітки – "Національна легенда України".



