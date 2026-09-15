Тепер офіційно: старший син Джолі та Пітта відмовився від прізвища батька

Старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Меддокс офіційно відмовився від прізвища батька.

Тепер у його документах замість Меддокса Чивана Джолі-Пітта буде вказано Меддокс Чиван Джолі. Про зміну імені повідомило видання PEOPLE з посиланням на публічні судові документи.

Відповідне рішення суддя Вищого суду округу Лос-Анджелес ухвалив у понеділок, 14 вересня.

Меддокс – найстарший із шістьох дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Йому 25 років. Також у колишнього подружжя є 22-річний Пакс, 21-річна Захара, 20-річна Шайло та 17-річні близнюки Нокс і Вів'єн.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2016 році. Після цього між колишнім подружжям тривали суперечки щодо опіки над дітьми та інших юридичних питань. Остаточно оформити розлучення вони змогли лише у 2024 році.

Водночас протягом останніх років у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що діти Джолі та Пітта відмовляються використовувати прізвище батька. Зокрема, у 2024 році донька пари Шайло офіційно прибрала "Пітт" зі свого імені. Захара та Вів'єн також не використовують прізвище батька у повсякденному житті.

До слова, подібна ситуація траплялася й в іншій відомій голлівудській родині. Раніше 20-річна донька Тома Круза також відмовилася від прізвища батька.