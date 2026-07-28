Як повідомляє видання Page Six, із посиланням на відкриті державні реєстри, дівчина офіційно користується ім'ям Suri Noelle.

Саме під цим ім'ям вона восени 2024 року зареєструвалася як виборчиня в окрузі Аллегені, штат Пенсильванія, де зараз навчається в Університеті Карнегі-Меллона. Ще раніше, у червні 2024 року, під час випускної церемонії зі школи її також згадували як Сурі Ноель. Noelle – друге ім'я її матері, Кеті Голмс.

Дівчина доволі рідко з'являється на публіці. Папараці підловили Сурі 7 серпня 2025 року, коли вона навідала Кеті Голмс на знімальному майданчику фільму "Щасливі години" у Нью-Йорку.

Кеті Голмс з донькою від Тома Круза у 2025 році: дивіться фото онлайн

Що відомо про доньку Тома Круза та Кеті Голмс

Сурі народилася у квітні 2006 року, а в листопаді того року Том Круз і Кеті Голмс одружилися. Актори почали зустрічатися на початку 2005 року. Круз освідчився коханій на Ейфелевій вежі в Парижі.

У шлюбі вони прожили близько шести років. Після розлучення донька залишилася жити з матір'ю.

Нині Сурі навчається в Школі драми Університету Карнегі-Меллона, де здобуває освіту за спеціальністю "музичне театральне мистецтво". Інтерес до акторської професії вона виявила ще під час навчання у старшій школі.

Цікаво, що раніше 18-річна Вів'єн – донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – також подала документи, щоб офіційно відмовитися від прізвища батька.