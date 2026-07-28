Как сообщает издание Page Six , со ссылкой на открытые государственные реестры, девушка официально пользуется именем Suri Noelle.

Именно под этим именем она осенью 2024 года зарегистрировалась как избирательная кампания в округе Аллегене, штат Пенсильвания, где сейчас учится в Университете Карнеги-Меллона. Еще раньше, в июне 2024 года, во время выпускной церемонии школы ее также упоминали как Сури Ноэль. Noelle – второе имя ее матери, Кэти Голмс.

Девушка достаточно редко появляется на публике. Папарацци подловили Сури 7 августа 2025 года, когда она посетила Кэти Голмс на съемочной площадке фильма "Счастливые часы" в Нью-Йорке.

Кэти Голмс с дочерью от Тома Круза в 2025 году: смотрите фото онлайн

Что известно о дочери Тома Круза и Кэти Голмс

Сури родилась в апреле 2006 года, а в ноябре того года Том Круз и Кэти Голмс поженились. Актеры начали встречаться в начале 2005 года. Круз сделал предложение любимой на Эйфелевой башне в Париже.

В браке они прожили около шести лет. После развода дочь осталась жить с матерью.

В настоящее время Сури учится в Школе драмы Университета Карнеги-Меллона, где получает образование по специальности "музыкальное театральное искусство". Интерес к актерской профессии она проявила еще во время учебы в старшей школе.

Интересно, что ранее 18-летняя Вивьен – дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта – также подала документы, чтобы официально отказаться от фамилии отца .