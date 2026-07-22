Как сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы, слушание по делу назначено на 2 ноября. Если ходатайство будет удовлетворено, девушка официально будет носить имя Вивьен Маршелин Джоли. В заявлении, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес, причину такого шага она указала очень кратко – "личная".
Отказ от двойной фамилии не стал полной неожиданностью. Еще в 2024 году Вивьен перестала публично ее использовать. В частности, в афише бродвейского мюзикла "Чужие", где она работала ассистенткой продюсера вместе с матерью, девушку уже указали просто как Вивьен Джоли.
Анджелина Джоли и дочь Вивьен / Getty ImagesЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Она стала уже четвертым ребенком из шести, который официально или публично отрекся от фамилии Брэда Питта. Первой соответствующее заявление в суд в день своего 18-летия подала Шайло. В 2026 году аналогичный шаг сделали старшие дети пары – Мэддокс и Захара. Пока что соответствующих документов не подавали Пакс и брат-близнец Вивьен – Нокс, хотя последний, по данным журналистов, уже использовал фамилию матери в школьных документах.
Анджелина Джоли с детьми / Getty Images
Напомним, напряженные отношения Брэда Питта с детьми продолжаются еще с 2016 года. Тогда после скандального инцидента на борту частного самолета Анджелина Джоли подала на развод и обвинила мужа в насилии. Судебные споры между бывшими супругами продолжаются до сих пор.
Источники, близкие к актеру, утверждают, что ему очень больно из-за этой ситуации.
Печально видеть, как кто-то снова и снова демонстрирует успешное отчуждение детей от другого родителя,
– отмечает инсайдер.
Брэд Питт с детьми / Getty Images
В то же время собеседники с другой стороны убеждены, что это абсолютно осознанный выбор самих детей.
Если Брэд не близок с детьми, то это из-за причиненного вреда. Дети теперь взрослые и принимают собственные решения, которые заслуживают уважения. Если они решат дистанцироваться от него, это вызвано этой болью и вредом,
– подчеркнул источник.
Кстати, Анджелина Джоли после развода с Питтом впервые рассказала о своей личной жизни.