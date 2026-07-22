Как сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы, слушание по делу назначено на 2 ноября. Если ходатайство будет удовлетворено, девушка официально будет носить имя Вивьен Маршелин Джоли. В заявлении, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес, причину такого шага она указала очень кратко – "личная".

Отказ от двойной фамилии не стал полной неожиданностью. Еще в 2024 году Вивьен перестала публично ее использовать. В частности, в афише бродвейского мюзикла "Чужие", где она работала ассистенткой продюсера вместе с матерью, девушку уже указали просто как Вивьен Джоли.

Анджелина Джоли и дочь Вивьен / Getty Images

Она стала уже четвертым ребенком из шести, который официально или публично отрекся от фамилии Брэда Питта. Первой соответствующее заявление в суд в день своего 18-летия подала Шайло. В 2026 году аналогичный шаг сделали старшие дети пары – Мэддокс и Захара. Пока что соответствующих документов не подавали Пакс и брат-близнец Вивьен – Нокс, хотя последний, по данным журналистов, уже использовал фамилию матери в школьных документах.

Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

Напомним, напряженные отношения Брэда Питта с детьми продолжаются еще с 2016 года. Тогда после скандального инцидента на борту частного самолета Анджелина Джоли подала на развод и обвинила мужа в насилии. Судебные споры между бывшими супругами продолжаются до сих пор.

Источники, близкие к актеру, утверждают, что ему очень больно из-за этой ситуации.

Печально видеть, как кто-то снова и снова демонстрирует успешное отчуждение детей от другого родителя,

– отмечает инсайдер.

Брэд Питт с детьми / Getty Images

В то же время собеседники с другой стороны убеждены, что это абсолютно осознанный выбор самих детей.

Если Брэд не близок с детьми, то это из-за причиненного вреда. Дети теперь взрослые и принимают собственные решения, которые заслуживают уважения. Если они решат дистанцироваться от него, это вызвано этой болью и вредом,

– подчеркнул источник.

Кстати, Анджелина Джоли после развода с Питтом впервые рассказала о своей личной жизни.