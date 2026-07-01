На этот раз актриса в интервью Yahoo! Entertainment откровенно рассказала о своей личной жизни после разрыва.

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Официально в сети не было никаких подтверждений того, что Джоли была с кем-то в отношениях на протяжении последних десяти лет. Знаменитость открыто заявила, что у нее действительно не было романов после развода.

Она утверждает, что за эти годы даже не ходила на свидания, потому что посвятила себя воспитанию детей.

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Если честно, я не ходила на свидания с тех пор, как развелась десять лет назад. Поэтому я как бы внушаю себе, что этот аспект не является приоритетом в моей жизни, если я сосредоточена на своих детях, на своей семье,
– подытожила звезда.

Анджелина Джоли Анджелина Джоли / Фото Getty Images

Что известно о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта?

Пара рассталась в 2016 году, однако официальный процесс развода завершился лишь два года назад. Они прожили вместе 12 лет, из которых только два – в браке.

У бывших супругов шестеро детей – приемные Меддокс, Пакс и Захара и биологические – Шайло, Вивьен и Нокс.

Недавно Брэда Питта осудили за то, что он пропустил выпускной дочери.