Цього разу акторка в інтерв’ю Yahoo! Entertainment відверто розповіла про своє особисте життя після розриву.

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Офіційно в мережі не було жодних підтверджень, що Джолі була з кимось у стосунках упродовж останніх десяти років. Знаменитість відкрито заявила, що у неї дійсно не було романів після розлучення.

Вона стверджує, що за ці роки навіть не ходила на побачення, бо присвятила себе вихованню дітей.

Якщо чесно, я не ходила на побачення відтоді, як розлучилася десять років тому. Тому я ніби вбиваю собі в голову, що цей аспект мене не є зосередженим у моєму житті, якщо я зосереджуюся на своїх дітях, на своїй родині,

– підсумувала зірка.

Анджеліна Джолі / Фото Getty Images

Що відомо про розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта?

Пара розірвала стосунки у 2016 році, однак офіційний процес розлучення завершився лиш два роки тому. Вони пробули разом 12 років, а з них тільки два у шлюбі.

У колишнього подружжя є шестеро дітей – названі Меддокс, Пакс та Захара і біологічні – Шайло, Вів'єн і Нокс.

Нещодавно Бреда Пітта засудили за те, що він пропустив випускний доньки.