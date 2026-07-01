Цього разу акторка в інтерв’ю Yahoo! Entertainment відверто розповіла про своє особисте життя після розриву.
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Офіційно в мережі не було жодних підтверджень, що Джолі була з кимось у стосунках упродовж останніх десяти років. Знаменитість відкрито заявила, що у неї дійсно не було романів після розлучення.
Вона стверджує, що за ці роки навіть не ходила на побачення, бо присвятила себе вихованню дітей.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Якщо чесно, я не ходила на побачення відтоді, як розлучилася десять років тому. Тому я ніби вбиваю собі в голову, що цей аспект мене не є зосередженим у моєму житті, якщо я зосереджуюся на своїх дітях, на своїй родині,
– підсумувала зірка.
Анджеліна Джолі / Фото Getty Images
Що відомо про розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта?
Пара розірвала стосунки у 2016 році, однак офіційний процес розлучення завершився лиш два роки тому. Вони пробули разом 12 років, а з них тільки два у шлюбі.
У колишнього подружжя є шестеро дітей – названі Меддокс, Пакс та Захара і біологічні – Шайло, Вів'єн і Нокс.
Нещодавно Бреда Пітта засудили за те, що він пропустив випускний доньки.