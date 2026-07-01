Багато років жінки були близькими подругами, однак все змінилось у той період, коли Ембер переживала період розлучення з актором. Кара розповіла, що познайомилась з нею під час зйомках фільму "Лондонські поля", де також на майданчику був Депп

Модель відверто зізналась, що коли її подруга була у шлюбі, то між ними нічого не було. Та коли подружжя розлучилось, то їхні стосунки перейшли у романтичну площину.

Пізніше, після їхнього розлучення, щось, мабуть, сталося. Ми давно були близькими, а коли вони проходили через розлучення, так, ми, мабуть, були вплутані в ці стосунки,

– розповіла модель.

Джонні Депп і Ембер Герд у 2016 році / Фото Getty Images

А друга гучна заява з уст Кари пролунала щодо голлівудського актора. Вона припустила, що чоловік ревнував Ембер саме через близькість з нею.

Гадаю, ревнощі його довели до божевілля,

– підсумувала Делевінь.

Інших деталей роману знаменитість не розкрила.

Що відомо про розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд?

Акторка звинуватила чоловіка у жорстокості на насильстві. Такі заяви негативно повпливали на кар'єру Деппа, адже відомі компанії почали відмовлятися від співпраці з ним.

Багато колишніх жінок Деппа публічно заступилися за актора й заявили, що він ніколи не проявляв щодо них агресії й був турботливим. Зрештою, довгі суди завершилися перемогою Деппа – суд визнав Ембер Герд винною у наклепі на колишнього чоловіка.

Нещодавно Анджеліна Джолі зізналася у кризі після розлучення з Піттом і розповіла, як її підтримали діти.