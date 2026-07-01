Не так давно у мережі завірусилось фото акторів Едварда Нортона та Бреда Пітта, які прийшли подивитись на матч США – Туреччина. А розголос відбувся через те, що у такий спосіб відбулось возз'єднання акторської пари після фільму "Бійцівський клуб". Одну з найвідоміших цитат кінокартини шанувальники адаптували під футбольні реалії: "Перше правило Чемпіонату світу: ніхто немає говорити про Чемпіонат світ". Цікаво, що на трибунах сидів і Леонардо Ді Капріо, однак він не став зіркою мемів, передає 24 Канал.

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Тому з цієї нагоди ми розповімо, хто ще зі знаменитостей обожнює футбол.

Фанати футболу серед знаменитостей

Том Голланд

Актор відданий шанувальник лондонського "Тоттенгем Готспур". Том неодноразово зізнався, що постійно стежить за матчами команди, а у 2021 році навіть взяв інтерв'ю в одного з головних членів клубу – Сон Хин Міна. Під час Євро-2020 Голланд публічно підтримав збірну Англії й виступив проти расистських образ на адресу Букайо Саки, Маркуса Рашфорда й Джейдона Санчо після фіналу турніру.

Енн Гетевей

Останніми роками акторка демонструє симпатію до "Арсеналу". Вона публікувала відео, де співає кулбний гімн, радіє перемогам команди, а також з'являлась у соцмережах у футболці "Арсеналу". Її любов до клубу не залишилась не поміченою, адже нападник Леандро Троссард навіть записав до акторки персональне відеозвернення.

Ідріс Ельба

Актор також є давнім фанатом "Арсеналу". Він регулярно відвідує матчі і не раз жартував, що йому було б "фізично погано", якби принциповий суперник "Тоттенгем" виграв чемпіонат Англії. Крім того, Ельба підтримував клубну соціальну кампанію No More Red, спрямовану на боротьбу з насильством серед молоді.

Том Генкс

Знаменитість один із найвідоміших прихильників "Астон Вілли". Цікаво, що його симпатія до клубу розвинулась не через історію чи титули, а тому, що назва йому здалась дуже красивою та елегантною. Генкс неодноразово підтримував команду публічно, зустрічався з футболістами і навіть записував відеозвернення до вболівальників перед важливими матчами.

Клаудія Шиффер

Німецька модель пов'язана з клубом "Брентфорд" не лише як уболівальниця, а й як співвласниця. У 2025 році вона разом із чоловіком, режисером Метью Воном, придбали частку акцій. Після угоди Клаудія заявила, що рада офіційно стати частиною футбольного клубу, а на першому домашньому матчі сезону з'явилась на трибунах у футболці "Брентфорда".

І це далеко не весь список знаменитостей, які всією душею вболівають за різноманітні команди, а дома зберігають мерч з їхніми лого.