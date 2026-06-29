24 Канал обрав серед усіх відомих чоловіків українського шоубізнесу п'ятьох, які зараз перебувають на піку популярності і мають схвалення від аудиторії.
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Найсексуальніші чоловіки українського шоубізнесу
Артем Пивоваров
Артист дуже популярний в Україні. У нього сильний голос та унікальний підхід до музики, адже Артем постійно шукає, чим вразити публіку. Він не приховує, що займаєтесь в залі й підтримує фізичну статуру. Його тіло прикрашають татуювання, що тільки додає шарму.
Євген Кот
Танцівник став відомим завдяки проєкту "Танці із зірками". Ще тоді йому робили комплімент не тільки за професійність, а й за пристрасність на паркеті. Кот постійно підтримує фізичну форму і також віддає перевагу татуюванням, які підкреслюють його брутальність та силу.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Даніель Салем
Про сексуальність цього чоловіка говорять вже не один рік. Мабуть, найбільше його харизматичність проявилась на проєкті "Голос країни", де Салем брав участь у команді Тіни Кароль. Далі на нього чекала військова служба, а сьогодні Даніель перебуває у стосунках з українською співачкою Lida Lee. У мережу часто потрапляють відео, де телеведучий підтримує кохану на концертах. Саме такий прояв кохання говорить багато більше, ніж просто слова.
Даніель Салем / Фото з інстаграму телеведучого
Володимир Дантес
Співаку ніколи не бракувало харизматичності, однак шанувальники стверджують, що Дантес на повну розкрився після розлучення з Надею Дорофєєвою. Нещодавно він знявся у фільмі "Всі відтінки спокуси", де зіграв доволі гарячу роль. На своїх виступах він часто виступає без футболки, що тільки додає пікантності. А днями ще й з'ясувалось, що Володимир закрутив роман із новою обраницею.
Володимир Дантес / Фото з інстаграму артиста
Тарас Цимбалюк
Минулого року актор взяв участь у проєкті "Холостяк" і став чи не одним із найбільш захейчених учасників. Публіка звинуватила його у фальшивості, подвійних стандартах і вигоді. Мовляв, Тарас прийшов на шоу, щоб підвищити рівень своєї популярності, а не знайти кохання.
Та попри це, він залишається одним із найсексуальніших зірок шоубізнесу. Часто бере участь у фотосесіях топлес, де демонструє прес та біцепси.
Також зверніть увагу на історію кохання Наталки Денисенко та Юрія Савранського, який працює манекенником.