24 Канал выбрал из всех известных мужчин украинского шоу-бизнеса пятерых, которые сейчас находятся на пике популярности и пользуются одобрением зрителей.

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Самые сексуальные мужчины украинского шоу-бизнеса

Артем Пивоваров

Артист очень популярен в Украине. У него сильный голос и уникальный подход к музыке, ведь Артем постоянно ищет, чем поразить публику. Он не скрывает, что занимается в тренажерном зале и поддерживает физическую форму. Его тело украшают татуировки, что только добавляет шарма.

Евгений Кот

Танцор стал известен благодаря проекту "Танцы со звездами". Еще тогда ему делали комплименты не только за профессионализм, но и за страсть на паркете. Кот постоянно поддерживает физическую форму и также предпочитает татуировки, которые подчеркивают его брутальность и силу.

Даниэль Салем

О сексуальности этого мужчины говорят уже не один год. Пожалуй, больше всего его харизма проявилась в проекте "Голос страны", где Салем участвовал в команде Тины Кароль. Далее его ждала военная служба, а сегодня Даниэль находится в отношениях с украинской певицей Lida Lee. В сеть часто попадают видео, где телеведущий поддерживает возлюбленную на концертах. Именно такое проявление любви говорит гораздо больше, чем просто слова.

Даниэль Салем / Фото из инстаграма телеведущего

Владимир Дантес

Певице никогда не хватало харизмы, однако поклонники утверждают, что Дантес полностью раскрылся после развода с Надеждой Дорофеевой. Недавно он снялся в фильме "Все оттенки соблазна", где сыграл довольно пикантную роль. На своих выступлениях он часто появляется без футболки, что только добавляет пикантности. А на днях еще и выяснилось, что Владимир закрутил роман с новой избранницей.

Владимир Дантес / Фото из инстаграма артиста

Тарас Цимбалюк

В прошлом году актер принял участие в проекте "Холостяк" и стал, пожалуй, одним из самых раскритикованных участников. Публика обвинила его в фальши, двойных стандартах и корысти. Мол, Тарас пришел на шоу, чтобы повысить свою популярность, а не найти любовь.

Но, несмотря на это, он остается одним из самых сексуальных звезд шоу-бизнеса. Часто участвует в фотосессиях топлес, где демонстрирует пресс и бицепсы.

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