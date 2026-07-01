Не так давно в сети стало вирусным фото актеров Эдварда Нортона и Брэда Питта, которые пришли посмотреть матч США – Турция. А резонанс возник из-за того, что таким образом состоялось воссоединение актерской пары после фильма "Бойцовский клуб". Одну из самых известных цитат фильма поклонники адаптировали под футбольные реалии: "Первое правило Чемпионата мира: никто не должен говорить о Чемпионате мира". Интересно, что на трибунах сидел и Леонардо Ди Каприо, однако он не стал звездой мемов, передает 24 Канал.

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Поэтому по этому поводу мы расскажем, кто еще из знаменитостей обожает футбол.

Футбольные фанаты среди знаменитостей

Том Холланд

Актер – преданный поклонник лондонского "Тоттенхэм Хотспур". Том неоднократно признавался, что постоянно следит за матчами команды, а в 2021 году даже взял интервью у одного из ключевых игроков клуба – Сон Хин Мина. Во время Евро-2020 Холланд публично поддержал сборную Англии и выступил против расистских оскорблений в адрес Букайо Саки, Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо после финала турнира.

Энн Хэтэуэй

В последние годы актриса демонстрирует симпатию к "Арсеналу". Она публиковала видео, где поет клубный гимн, радуется победам команды, а также появлялась в соцсетях в футболке "Арсенала". Ее любовь к клубу не осталась незамеченной, ведь нападающий Леандро Троссард даже записал для актрисы личное видеообращение.

Идрис Эльба

Актер также является давним фанатом "Арсенала". Он регулярно посещает матчи и не раз шутил, что ему было бы "физически плохо", если бы принципиальный соперник "Тоттенхэм" выиграл чемпионат Англии. Кроме того, Эльба поддерживал клубную социальную кампанию No More Red, направленную на борьбу с насилием среди молодежи.

Том Хэнкс

Знаменитость – один из самых известных болельщиков "Астон Виллы". Интересно, что его симпатия к клубу возникла не из-за истории или титулов, а потому, что название ему показалось очень красивым и элегантным. Хэнкс неоднократно публично поддерживал команду, встречался с футболистами и даже записывал видеообращения к болельщикам перед важными матчами.

Клаудия Шиффер

Немецкая модель связана с клубом "Брентфорд" не только как болельщица, но и как совладелица. В 2025 году она вместе с мужем, режиссером Мэтью Воном, приобрела долю акций. После сделки Клаудия заявила, что рада официально стать частью футбольного клуба, а на первом домашнем матче сезона появилась на трибунах в футболке "Брентфорда".

И это далеко не весь список знаменитостей, которые всей душой болеют за разные команды, а дома хранят мерч с их логотипами.