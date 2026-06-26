Суспільство, ймовірно, чекало, що зірковий батько з'явиться на події, однак цього не сталось. Та оточення актора запевняє, що все не так, як здається, на перший погляд. За їхніми словами, Пітт не знав, коли буде церемонія, передає видання Radar Online.

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Актор переконаний, що йому умисно не повідомили жодної інформації, а потім просто зробили винним на загал.

Бред надзвичайно засмучений. Він каже, що його просто відрізали від процесу і навіть не повідомили, коли саме відбудеться випускний. Анджеліна ж у відповідь робить із нього лиходія за те, що він не проявив ініціативи. Вона каже, що він мав сам знати, що це її випускний рік, і докласти зусиль, щоб приїхати,

– зазначають інсайдери.

Анджеліна Джолі з прийомною донькою Захарою / Фото Getty images

Друзі актора також не підтримують критику в його сторону. Вони роблять акцент на тому, що знаменитість тривалий час відсторонений від участі у житті дітей, тому зараз вимагати від нього активної участі дещо несправедливо.

Також додають, що несподівана поява голлівудської зірки на публічному заході тільки б привернула увагу папараці, а свято Захари могло б бути зіпсованим. Інсайдери не підтверджують інформації, що зірковий батько залишав дівчину без подарунка.

ЗМІ пишуть, що конфлікт між подружжям дедалі сильніше впливає на їхніх дітей. Ситуацію також може погіршити і те, що Анджеліна Джолі нібито має у планах на певний час виїхати з країни з дітьми.

Нещодавно колишня дружина Пітта зізналась про кризу після розлучення з актором і розповіла, як її підтримали діти.