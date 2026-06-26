Його репутацію знищено. Через рік Гарві заарештували й суд виніс обвинувачення. Чоловік вийшов під заставу в один мільйон доларів, а також зобов'язався носити електронний браслет. У лютому 2020 року суд присяжних визнав винним Вайнштейна за двома обвинуваченнями з п'яти. Тоді йому винесли вирок – 23 роки тюремного ув'язнення. Та його було скасовано через певні порушення судових засідань, й справу відправили на перегляд. Сьогодні ж видання BBC повідомило, що одну зі справ про зґвалтування закрили.

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У справі, яку вже розглядали тричі, фігурувала акторка Джессіка Манн. Ми уже згадували, що перший вирок скасували, а потім ще двічі присяжні не змогли прийняти одностайного рішення.

Учора, 25 червня, прокурори повідомили, що закривають справу після обговорень з обвинувачкою Джессікою Манн, яка не хоче знову проходити через ще один судовий процес.

Хочу чітко сказати: ми віримо свідченням пані Манн і вважаємо її надійним свідком. Для неї це стало надзвичайно виснажливим випробуванням, і вона жодного разу не змінила своїх свідчень, виступаючи перед двома великими журі й трьома складами суду присяжних протягом восьми років. Ми вдячні їй за чесність і надзвичайну мужність,

– йдеться у заяві окружного прокурора Мангеттену.

Та важливо зазначити, що вироки за інший сексуальний злочин у Нью-Йорку та низку злочинів у Каліфорнії, залишаються чинними.

Для контексту. У листопаді 2017 року оприлюднили список жінок, які заявили про домагання з боку Гарві Вайнштейна. Таких повідомлень було понад 100, а звинувачень у зґвалтуванні – близько 18. Жінки свідчили про випадки, що ставалися від 1980-х до 2015 року.

Акторки, що зазнали домагань з боку Вайнштейна / Інфографіка 24 Каналу

Нещодавно відома акторка звинуватила Кеті Перрі у сексуальних домаганнях.