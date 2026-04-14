Представник Перрі прокоментував заяву Роуз Variety.

Дивіться також Кеті Перрі та Джастін Трюдо відвідали виступ Джастіна Бібера на Coachella

Звинувачення, поширені Рубі Роуз у соціальних мережах щодо Кеті Перрі, не лише категорично помилкові, а і є небезпечною, безрозсудною брехнею. Пані Роуз має добре задокументовану історію серйозних публічних звинувачень у соціальних мережах проти різних осіб, які вони неодноразово спростовували,

– наголосив представник попзірки.

Рубі Роуз звинуватила Кеті Перрі у сексуальних домаганнях під дописом Complex Music в Threads, де йдеться про реакцію співачки на виступ Джастіна Бібера на фестивалі Coachella.

Роуз стверджує, що інцидент стався у нічному клубі Spice Market у Мельбурні. За словами актори, їй тоді було за 20.

Вона мене не цілувала. Вона побачила, як я "відпочиваю" на колінах своєї найкращої подруги, щоб уникнути її, нахилилася, відтягнула спідню білизну вбік і терлася своєю огидною вагіною об моє обличчя, поки я не розплющила очі й не виблювала на неї,

– йдеться в іншому коментарі Рубі.

З ким Кеті Перрі відвідала Coachella?