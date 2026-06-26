Общественность, вероятно, ожидала, что знаменитый отец появится на мероприятии, однако этого не произошло. Но окружение актёра уверяет, что всё не так, как кажется на первый взгляд. По их словам, Питт не знал, когда состоится церемония, сообщает издание Radar Online.

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Актер убежден, что ему умышленно не сообщили никакой информации, а затем просто выставили виновным перед общественностью.

Брэд чрезвычайно расстроен. Он говорит, что его просто отстранили от процесса и даже не сообщили, когда именно состоится выпускной. Анджелина же в ответ выставляет его злодеем за то, что он не проявил инициативы. Она говорит, что он должен был сам знать, что это её выпускной год, и приложить усилия, чтобы приехать,

– отмечают инсайдеры.

Анджелина Джоли с приемной дочерью Захарой / Фото Getty Images

Друзья актёра также не поддерживают критику в его адрес. Они подчеркивают, что знаменитость долгое время был отстранён от участия в жизни детей, поэтому сейчас требовать от него активного участия несколько несправедливо.

Также добавляют, что неожиданное появление голливудской звезды на публичном мероприятии только привлекло бы внимание папарацци, а праздник Захары мог бы быть испорчен. Инсайдеры не подтверждают информацию о том, что звездный отец оставил девочку без подарка.

СМИ пишут, что конфликт между супругами всё сильнее сказывается на их детях. Ситуацию также может усугубить и то, что Анджелина Джоли якобы планирует на некоторое время уехать из страны с детьми.

Недавно бывшая жена Питта призналась в кризисе после развода с актёром и рассказала, как её поддержали дети.