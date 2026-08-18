Ірма Вітовська розповіла, якими захопленнями дивує її 15-річний син

Ірма Вітовська поділилася, які стосунки у неї з сином, який проходить підлітковий вік. Акторка розповіла, що хлопець уже формує власні інтереси та думає про майбутнє навчання.

Про це вона розповіла в розмові з Аліною Доротюк. Ірма Вітовська зізналася, що син має зовсім інші зацікавлення, аніж вона сама.

Так, за словами артистки, її дитина захоплюється точними науками, а найбільше сина тягне до фізики й хімії. Серед улюблених предметів також біологія й математика. Як згадує Ірма, ці дисципліни не були сильною стороною Ореста в гімназії. Однак після занять з репетитором він буквально закохався в них.

Ще два класи. А далі буде обирати. Його цікавить космос, його цікавить штучний інтелект, його цікавлять технології,

– розсекретила вподобання дитини Вітовська.

Зірка також пригадала епізод із гастролей за кордоном. Під час поїздки до Валенсії вони разом побували в музеї техніки та науки імені короля Філіппа, де Орест провів майже кілька годин і не хотів іти звідти. За словами Вітовської, син настільки захопився експозицією, що вона просто йшла за ним по залах. Для самої акторки це стало справжнім випробуванням, адже відпочити там було ніде. До того ж, вона не розуміла всього, що розповідає їй син, але намагалася розділити захоплення.

Інтерв'ю Ірми Вітовської Аліні Доротюк: дивіться відео онлайн

Вітовська не стала приховувати, що підлітковий вік сина дається їй непросто, як і багатьом мамам. Акторка стикається з опортунізмом та максималізмом Ореста, але розуміє, наскільки важливо перетерпіти ці складнощі заради розвитку особистості дитини.

Тим часом Володимир Кличко пригадав, якою мамою Гайден Панеттьєрі була для їх спільної доньки Кайї.