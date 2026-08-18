У мережі вже з'явилися перші деталі та подробиці цієї трагедії. На тлі сумних новин у своєму інстаграмі сьогодні відреагував і колишній партнер акторки Володимир Кличко. Пара тривалий час була разом і має спільну доньку Кайю-Євдокію, яка народилася у 2014 році.

У своєму емоційному дописі Кличко зізнався, що вся його родина зараз перебуває в стані глибокого шоку. Спортсмен підкреслив, що попри розрив, Гейден завжди залишалася для нього особливою людиною.

Хоча Гейден більше не була моєю партнеркою, вона залишалася важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Каї. Ніщо не перекреслить час, який ми провели разом, і те місце, яке вона посідала в нашому житті,

– написав Володимир.

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Кличко також опублікував світлину, де він, Гейден та їхня донька позують усміхненими. Від фото віє справжнім щастям та позитивом. Окрему увагу Володимир приділив вихованню спільної доньки, запевнивши, що берегтиме світлу пам'ять про її матір.



Володимир Кличко з Гейден та донькою / фото з інстаграму

Своїй доньці Каї я завжди говоритиму про її матір із повагою і подбаю про те, щоб вона пам'ятала, якою людиною та була,

– додав Кличко.

Наостанок Володимир закликав пресу та аудиторію дати родині спокій і поважати їхнє приватне життя в цей надскладний період. Він також підкреслив, що такі молоді й талановиті люди не мають так рано покидати цей світ.

Відомо, що у Гейден були проблеми з вживанням алкоголю та заборонених речовин. Виявляється, лікарі давали акторці лише 5 років життя. Зірку попереджали про фатальні наслідки її залежностей.