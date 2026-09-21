Незадовго до трагедії: Сінді Кроуфорд показала архівні фото сина та звернулася до нього
У липні, за два місяці до смерті сина, американська модель і телеведуча Сінді Кроуфорд присвятила йому публікацію в соцмережах.
2 липня Преслі Гербер святкував 27-й день народження. З цієї нагоди зіркова мама поділилася архівними світлинами із сином і присвятила йому теплі слова в інстаграмі.
На першому фото Кроуфорд позує з маленьким Преслі – хлопчик лежить у неї на грудях. На другому кадрі вони вже доросліші та роблять селфі у яскравих сонцезахисних окулярах.
Я так пишаюся чоловіком, яким ти став, але для мене ти завжди залишатимешся моїм маленьким хлопчиком! Люблю тебе,
– написала тоді Сінді Кроуфорд.
Смерть сина модель поки не коментувала. Водночас представник родини підтвердив смерть Преслі та попросив поважати приватність близьких у цей складний для них час.
Нагадаємо, Преслі Гербер помер 20 вересня в реабілітаційному закладі. За повідомленнями ЗМІ, він мав проблеми із залежністю та психічним здоров'ям.
Раніше ми розповідали детальніше про життя та кар'єру єдиного сина Сінді Кроуфорд.