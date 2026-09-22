Стало відомо, якими були останні години життя сина Сінді Кроуфорд

Жахлива звістка про раптову смерть Преслі Гербера, сина легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, сколихнула світ. Хлопець добровільно звернувся по допомогу до елітного рехабу в Санта-Моніці, щоб побороти залежність, але його життя трагічно обірвалося. Стали відомі подробиці його останніх годин та емоційного стану перед фатальним днем.

За інформацією видання TMZ, знаменитість прибув до відомого реабілітаційного центру в суботу ввечері. Інформатори, які бачили його в ті години, стверджують, що він уже був нетверезий та одурманений. Це узгоджується з імовірною причиною смерті Преслі Гербера, яку раніше розкрили ЗМІ.

Вже наступного ранку, о 9:35, сина Сінді Кроуфорд знайшли в його кімнаті без жодних ознак життя. На виклик про ймовірне передозування прибули парамедики. Вони негайно розпочали реанімацію, але, на жаль, через 10 хвилин були змушені констатувати смерть.

Інсайдери з оточення родини покійного Преслі поділились зі ЗМІ деталями його емоційного стану впродовж останніх тижнів його життя.

Здавалося, що він трохи не при собі. Щось було не так. Енергетично він не був схожий на себе... Він пішов туди, бо знав, що потребує допомоги. Йому було недобре. Він завжди дуже страждав від браку самоповаги і мав проблеми з прийняттям справжнього себе та відчуттям, що повністю задоволений тим, ким він є як людина,

– розповів інформатор.



Преслі Гербер помер у рехабі / Фото presleygerber

Наразі поліція розслідує цю страшну трагедію саме як передозування забороненими речовинами. Правоохоронці повністю відкидають версії про неправомірні дії з боку інших осіб, хоча офіційна причина смерті ще не розголошується.

Тим часом стала відомою офіційна причина смерті Гейден Панеттьєрі. У цьому випадку теорії та інсайдерська інформація медіа підтвердилися за підсумками слідства.