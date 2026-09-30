Такою її вже й забули: невістка Софії Ротару показала архівні фото молодої артистки

За старим стилем, сьогодні, 30 вересня, відзначається День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Саме у цей день невістка 79-річної співачки Софії Ротару привітала її з іменинами.

У своєму інстаграмі в Stories Світлана Євдокименко опублікувала кілька світлин з молодості співачки. На одній чорно-білій світлині Ротару позує у віночку з квітів, а на іншій, кольоровій, Ротару зовсім молода посміхається у камеру в національному вбранні. Такою співачку вже мало хто пам’ятає. Невістка артистки звернулася до неї російською мовою.

Софія Ротару в молодості / Скрин Stories



Софія Ротару молода в національному вбранні / Скрин Stories

Одночасно Світлана звернулася і до своєї доньки, яку також звати Софія. Вона опублікувала її світлину та побажала, щоб свята Софія її завжди оберігала.



Онука Софії Ротару / Скрин Stories

Нагадаємо, що Світлана Євдокименко – це дружина єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка. Руслан і Світлана одружені вже понад 30 років і тривалий час займалися продюсуванням та організаційними питаннями творчої діяльності співачки.

У подружжя двоє дорослих дітей, яких назвали на честь знаменитих дідуся та бабусі: син Анатолій Євдокименко (музикант і DJ, який виступає під псевдонімом SHMN) та донька Софія Євдокименко (модель і блогерка).



Син Софії Ротару з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Світлани Євдокименко

До речі, довкола чоловіків родини у березні 2022 року розгорівся гучний скандал: Руслана та Анатолія затримали прикордонники при спробі незаконно перетнути кордон із Молдовою на човні через Дністер.

І хоча тоді втеча з України не вдалася, згодом онуку Ротару все ж вдалося виїхати до Європи, де він зараз і будує свою музичну кар'єру, тоді як самі зіркові родичі від гучних коментарів щодо цієї історії утрималися. Також ходили чутки щодо того, де проживає сама Ротару.

У квітні цього року сестра Софії Ауріка Ротару розсекретила, де насправді живе її зіркова родичка.