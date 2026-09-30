В своем инстаграме в Stories Светлана Евдокименко опубликовала несколько фотографий из молодости певицы. На одной черно-белой фотографии Ротару позирует в венке из цветов, а на другой, цветной, совсем молодая Ротару улыбается в камеру в национальном костюме. Такую певицу уже мало кто помнит. Невестка артистки обратилась к ней на русском языке.

София Ротару в молодости / Скрин Stories



София Ротару молодая в национальном костюме / Скрин Stories

Одновременно Светлана обратилась и к своей дочери, которую тоже зовут София. Она опубликовала ее фотографию и пожелала, чтобы святая София всегда ее оберегала.



Внучка Софии Ротару / Скрин Stories

Напомним, что Светлана Евдокименко – это жена единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко. Руслан и Светлана женаты уже более 30 лет и долгое время занимались продюсированием и организационными вопросами творческой деятельности певицы.

У супругов двое взрослых детей, которых назвали в честь знаменитых дедушки и бабушки: сын Анатолий Евдокименко (музыкант и ди-джей, выступающий под псевдонимом SHMN) и дочь София Евдокименко (модель и блогер).



Сын Софии Ротару с женой и детьми / Фото из инстаграма Светланы Евдокименко

Кстати, вокруг мужчин семьи в марте 2022 года разгорелся громкий скандал: Руслана и Анатолия задержали пограничники при попытке незаконно пересечь границу с Молдовой на лодке через Днестр.

И хотя тогда побег из Украины не удался, впоследствии внуку Ротару все же удалось уехать в Европу, где он сейчас и строит свою музыкальную карьеру, в то время как сами звездные родственники воздержались от громких комментариев по поводу этой истории. Также ходили слухи о том, где проживает сама Ротару.

В апреле этого года сестра Софии Аурика Ротару раскрыла, где на самом деле живет ее знаменитая родственница.