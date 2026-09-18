"Ми готові": Вітвіцька на останньому тижні вагітності щемливо звернулася до сина

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка готується вперше стати мамою у 46 років, поділилася новими кадрами на останніх термінах вагітності. Зірка зізналася, що її малюк зовсім не квапиться з'являтися на світ.

Наразі знаменитість перебуває вже на 41-му тижні вагітності. Поки її первісток від чоловіка-військового Олексія Ситайла не поспішає на вихід, телеведуча не втрачає оптимізму, насолоджується теплими осінніми днями та зустрічами з подругами за кавою.

У своєму Instagram Вітвіцька опублікувала свіжі фотографії, на яких продемонструвала стильний осінній образ. Для прогулянки вона обрала довгу синю сукню з поясом, яка вигідно підкреслила її округлий животик. Свій лук зірка доповнила білим пухнастим тренчем та зручними кросівками.

Соломія Вітвіцька / фото з інстаграму

Ведуча зізналася, що отримує безліч повідомлень від прихильників зі словами підтримки та історіями з власного досвіду. За її словами, вона вже відчуває себе повноцінною учасницею "великого клубу очікування". Також Соломія з властивим їй гумором звернулася до свого майбутнього синочка.

У діректі стільки ваших історій, підтримки й порад, що вже відчуваю себе учасницею великого клубу очікування. Хтось пише, що народив раніше, хтось, що теж дочекався 41-го чи навіть довше. А ще кажуть, що хлопчики люблять затриматися біля мами. Малий, ми вже готові до знайомства. Але якщо ти там зараз дописуєш мемуари – не відволікаємо,

– жартівливо написала телеведуча.

Соломія Вітвіцька на 9-му місяці / фото з інстаграму

Соломія Вітвіцька нещодавно зізналася, скільки кілограмів набрала за вагітність.



