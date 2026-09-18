В настоящее время знаменитость находится уже на 41-й неделе беременности. Пока ее первенец от мужа-военного Алексея Ситайла не спешит появиться на свет, телеведущая не теряет оптимизма, наслаждается теплыми осенними днями и встречами с подругами за чашкой кофе.

В своем инстаграме Витвицкая опубликовала свежие фотографии, на которых продемонстрировала стильный осенний образ. Для прогулки она выбрала длинное синее платье с поясом, которое выгодно подчеркнуло ее округлый животик. Свой образ звезда дополнила белым пушистым тренчем и удобными кроссовками.

Соломия Витвицкая / фото из инстаграма

Ведущая призналась, что получает множество сообщений от поклонников со словами поддержки и историями из собственного опыта. По ее словам, она уже чувствует себя полноценной участницей "большого клуба ожидания". Также Соломия с присущим ей юмором обратилась к своему будущему сыночку.

В директке столько ваших историй, поддержки и советов, что я уже чувствую себя участницей большого клуба ожидания. Кто-то пишет, что родил раньше, кто-то – что тоже дождался 41-й недели или даже дольше. А еще говорят, что мальчики любят задерживаться у мамы. Малыш, мы уже готовы к знакомству. Но если ты там сейчас дописываешь мемуары – не будем отвлекать,

– шутливо написала телеведущая.

Соломия Витвицкая на 9-м месяце / фото из инстаграма

Соломия Витвицкая недавно призналась, сколько килограммов набрала за время беременности.