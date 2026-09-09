Недавно звезда рассказала о том, как у нее начался особый период беременности, а на днях решила устроить в своих Instagram-Stories откровенную рубрику "вопрос-ответ" и удовлетворить любопытство подписчиков.

Поклонники задали ведущей немало личных и даже интимных вопросов, среди которых были и темы изменения веса, и прогнозы относительно даты родов. Витвицкая не стала уклоняться от острых тем и откровенно раскрыла цифру на весах. По словам Соломии, за все время беременности она набрала довольно мало веса, что искренне удивило ее аудиторию.

На самом деле у меня были запасы веса до беременности, поэтому сейчас я набрала не более 4 – 5 килограммов,

– объяснила ведущая свой минимальный набор веса.



Сколько килограммов набрала беременная Витвицкая / скриншот из сторис

Помимо физических изменений, подписчики интересовались и медицинскими нюансами течения беременности. В частности, одна из подписчиц спросила о предельных сроках, которые врачи устанавливают для ожидания родов. Соломия объяснила, как работают современные протоколы и что по этому поводу говорят ее врачи.

Как пояснили врачи, максимальный срок – 42 недели и несколько дней. В противном случае существует приказ Минздрава, согласно которому после этого срока беременную обязательно госпитализируют и не позволяют дольше ждать, а решают, каким образом стимулировать схватки или назначают операцию,

– ответила ведущая.



Соломия Витвицкая в ожидании малыша / скриншот из сторис

Подписчики также не постеснялись спросить о самом интимном. Один из фолловеров прямо спросил у звезды: "Это первая беременность в вашей жизни или были выкидыши/аборты?". Телеведущая не стала игнорировать такой вопрос и лаконично ответила одним словом: "Первая", развеяв любые слухи и домыслы вокруг своей личной жизни.



Беременная Соломия Витвицкая / скриншот из сторис

Сейчас звезда находится в приятном ожидании и активно готовится к предстоящему материнству и изменениям в быту. Недавно Соломия Витвицкая показала ремонт в своей новой квартире, где собирается обустроить уютное пространство для всей семьи.