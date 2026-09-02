Недавно ведущая устроила уютный праздник baby shower, собрав самых близких подруг и родных, чтобы вместе разделить радость будущего материнства. А уже почти сразу после торжества Соломия связалась с подписчиками в своем инстаграме прямо из больницы.

Ведущая опубликовала короткое видео из коридора клиники, ожидая планового приема. Звезда с юмором отметила, что впереди предстоит особый период, когда окружающие начнут буквально засыпать ее вопросами о родах.

Очередной визит к врачу. Потому что уже почти-почти, и нужно быть готовыми. Ну и приближается тот период, когда все будут меня спрашивать: "Когда-когда, еще не родила?". Так что готовимся,

– поделилась эмоциями телеведущая.



Соломия Витвицкая в больнице / скриншот видео

Помимо подготовки к самому появлению мальчика, супруги уже сейчас позаботились о его будущем здоровье. Витвицкая рассказала в своем профиле, что вместе с мужем они приняли важное для них решение – сохранить пуповинную кровь, плаценту и саму пуповину во время родов.

По словам ведущей, это своеобразная биологическая страховка для ребенка. Она пояснила, что современные технологии стремительно развиваются и уже активно применяются в медицине, в частности при восстановлении после тяжелых травм или в случае сложных диагнозов.



Соломия Витвицкая ждет первенца / фото из инстаграма

Отметим, что путь к материнству Соломии часто сопровождался повышенным вниманием общественности и различными домыслами. В частности, в сети распространялись слухи о суррогатном материнстве. На это Соломия Витвицкая решила отреагировать и рассказать, как все было на самом деле.