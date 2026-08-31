Главными инициаторами и организаторами этого прекрасного праздника в преддверии родов ведущей стали певица Светлана Тарабарова и Екатерина Орлова. Подруги Витвицкой продумали каждую деталь праздника, чтобы подарить будущей маме незабываемые эмоции. А сама Соломия поспешила похвастаться милыми кадрами в инстаграме.

Соломия Витвицкая и Светлана Тарабарова / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой

Для стильной фотозоны выбрали нежные бирюзово-голубые оттенки, которые идеально подчеркнули тематику вечеринки. Локацию украсили множеством воздушных шариков, а главным сладким акцентом стал символический голубой торт, ведь Соломия ждет мальчика.

Соломия Витвицкая на вечеринке / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой

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Сама телеведущая призналась, что этот день стал для нее невероятным и особенным. Она искренне поблагодарила подруг за любовь и поддержку в такой важный период жизни.

Baby shower, который я точно запомню навсегда. Мои девочки собрались из разных городов и даже стран, чтобы обнять нас с малышом, пожелать ему самого главного и просто побыть рядом,

– написала Витвицкая.

Соломия Витвицкая на вечеринке / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой



Соломия Витвицкая на вечеринке / Фото из инстаграма Соломии Витвицкой

Помимо эстетичного декора и вкусностей, гости подготовили очень сентиментальный подарок. Это специальный блокнот, в котором каждая из присутствующих оставила теплые пожелания для будущего малыша.

Светлана и Екатерина устроили для меня невероятно теплый день. И теперь у меня есть еще и блокнотик с пожеланиями для нашего сыночка, которые он когда-нибудь обязательно прочитает,

– трогательно призналась звезда телеэкранов.

Сейчас Соломия Витвицкая наслаждается своими буднями в декрете. Она активно делится с поклонниками в сети эмоциями о первом опыте материнства в 46 лет и готовится к самой важной встрече.