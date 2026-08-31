Головними ініціаторками та організаторками цього красивого свята напередодні пологів ведучої стали співачка Світлана Тарабарова та Катерина Орлова. Подруги Вітвіцької продумали кожну деталь свята, щоб подарувати майбутній матусі незабутні емоції. А сама Соломія поспішила похвалитися милими кадрами в інстаграмі.

Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

Для стильної фотозони обрали ніжні бірюзово-блакитні відтінки, які ідеально підкреслили тематику вечірки. Локацію прикрасили безліччю повітряних кульок, а головним солодким акцентом став символічний блакитний торт, адже Соломія чекає на хлопчика.

Соломія Вітвіцька на вечірці / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

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Сама телеведуча зізналася, що цей день став для неї неймовірним та особливим. Вона щиро подякувала подругам за любов і підтримку в такий важливий період життя.

Baby shower, який я точно запам'ятаю назавжди. Мої дівчата зібралися з різних міст і навіть країн, щоб обійняти нас із малюком, побажати йому найважливішого та просто побути поруч,

– написала Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька на вечірці / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької



Соломія Вітвіцька на вечірці / Фото з інстаграму Соломії Вітвіцької

Окрім естетичного декору та смаколиків, гості підготували дуже сентиментальний презент. Це спеціальний блокнот, у якому кожна з присутніх залишила теплі побажання для майбутнього малюка.

Світлана та Катерина організували для мене неймовірно теплий день. І тепер у мене є ще й блокнотик із побажаннями для нашого синочка, які він колись обов'язково прочитає,

– зворушила зірка телеекранів.

Зараз Соломія Вітвіцька насолоджується своїми буднями в декреті. Вона активно ділиться з прихильниками в мережі емоціями стосовно першого досвіду материнства в 46 років та готується до найголовнішої зустрічі.