Новиною телеведуча поділилася в інстаграмі, де також розповіла, як планує провести останні тижні перед народженням дитини.

Зараз знаменитість перебуває майже на 34-му тижні вагітності. За прогнозами лікарів, малюк має народитися вже у вересні.

У своєму дописі Вітвіцька зазначила, що їй до останнього хотілося прокидатися вдосвіта, виходити в ефір і працювати у звичному ритмі. Водночас зараз вона намагається сповільнитися й використати останні тижні перед пологами на підготовку дому та спокійне очікування появи малюка.

Офіційно – у декреті. Якщо чесно, досі не можу звикнути до цієї думки,

– зазначила телеведуча.

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За словами Вітвіцької, попереду в неї – завершення ремонту та останні приготування до народження первістка.

Відомо, що народжувати телеведуча планує у столичному медичному центрі "Лелека", який розташований неподалік від її дому. Також Вітвіцька зізнавалася, що хотіла б партнерські пологи, однак усе залежатиме від того, чи зможе бути поруч її чоловік, військовослужбовець Збройних сил України Олексій Ситайло.

Вона також казала, що ще не береться називати точну дату повернення до роботи, адже поки не уявляє, як саме зміниться її життя після пологів. При цьому телеведуча наголосила, що все буде вчасно.

Соломія Вітвіцька розповіла про те, коли планує повертатися до роботи після пологів / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, напередодні Соломія Вітвіцька ділилася з прихильниками своїми думками про майбутнє хрещення малюка.